MILAN LECCE BONAVENTURA ACCERTAMENTI / Come noto Giacomo Bonaventura non prenderà parte a Milan-Lecce. Il centrocampista non è stato convocato a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In settimana verrà sottoposto a risonanza.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! Stasera i compagni proveranno a bagnare con una vittoria l'esordio di Stefanosulla panchina rossonera per rilanciarsi anche in zona