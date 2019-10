CALCIOMERCATO GENOA ESONERO ANDREAZZOLI / Tonfo Genoa sul campo del Parma. La squadra rossoblu viene travolta 5-1 al 'Tardini' e resta al penultimo posto in classifica con solo 5 punti in 8 giornate.

L'esonero di, già vicino durante la sosta per le Nazionali, sembrerebbe essere ormai deciso. Come racccolto da Calciomercato.it, per la sua sostituzione la prima opzione, anche un paio di settimane fa, era Gattuso che sembrerebbe orientato a declinare la proposta: piace da tempo Guidolin ma nelle ultime ore ha preso corpo l'opzione Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca. Sono dunque ore decisive per la panchina del. Si attendono ulteriori sviluppi.