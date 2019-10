PAGELLE E TABELLINO PARMA GENOA/ Allo stadio Ennio Tardini di Parma va in scena Parma-Genoa. Primo tempo divertente in cui entrambe le squadre hanno molte occasioni, sopratutto i padroni di casa. Al 38' la gara si sblocca, Kulusevski dal vertice destro dell'area di rigore serve con la punta Kucka al centro che allungandosi in estirada insacca il pallone alle spalle di Radu e fa 1-0. Dopo solo quattro minuti arriva il raddoppio. Calcio di punizione da destra, Scozzarella disegna una splendida traiettoria in area che trova il perfetto terzo tempo di Cornelius che di testa fa 2-0. Al 46' arriva il colpo del k.o. per il Genoa. Contropiede gestito benissimo da Kulusevski che serve Gervinho, l'ivoriano arriva in area e serve Cornelius al centro che di sinistro segna la sua personale doppietta. 3-0 alla fine della prima frazione. Secondo tempo che inizia come era finito il primo. Sempre Kulusevski a servire Cornelius al limite dell'Area che con un sinistro chirurgico fa 4-0. Il Genoa reagisce subito con Pinamonti che una gran botta fa 4-1. Al 81' Ankersen fa un passaggio suicida al proprio portiere che viene anticipato da Kulusevski che segna a porta vuota il 5-1. Grande prestazione degli uomini di D'aversa, Andreazzoli a rischio esonero.

PARMA

Sepe 6.5- Dopo un paio di indecisioni iniziali effettua due grandi interventi su Goldaniga. Anche all'ultimo minuto si fa trovare pronto su Kouame.

Darmian 5.5- Spinge poco oggi e spesso si distrae perdendo palloni pericolosi.

Iacoponi 5.5- Buona partita macchiata dal fatto di essersi fatto sorprendere da Pinamonti sul gol del 4-1

Dermaku 6.5- Ottimo esordio per il difensore albanese, sempre attento in chiusura. (dal 76' Pezzella S.V.)

Gagliolo 6.5- Recupera molti palloni e gestisce il possesso garantendo calma al reparto.

Kucka 7- Il centrocampista slovacco è una sicurezza, solita buona prestazione coronata dal gol che sblocca la partita.

Scozzarella 6.5- Piede dolce per il centrocampo del Parma. Splendida la traiettoria disegnata per il gol di Cornelius del 2-0. (dal 61' Hernani

Barillà 6- Partita di sacrificio ed attenzione per lui, si vede meno rispetto ai compagni

Kulusevski 7.5- Gestisce sempre benissimo il pallone e partecipa a due dei gol della propria squadra firmando due assist. Chiude un ottima partita trovando anche il gol.

Gervinho 6.5- La freccia ivoriana è sempre pericoloso con le sue accelerazioni. Serve l'assist per il 3-0 di Cornelius.

Inglese S.V.- Inizia bene, sfortunato ad uscire subito per infortunio.(dal 12' Cornelius 8- Entra al posto dell'infortunato Inglese e non lo fa di certo rimpiangere.

Dopo aver sbagliato un gol già fatto segna una splendida tripletta).

All. D’Aversa 7- Squadra molto ben organizzata e veloce. L'infortunio di Inglese è una brutta tegola, ma azzecca il cambio facendo entrare Cornelius che lo ripaga con un'incredibile tripletta..

GENOA

Radu 5- Tanti gol subiti, ma difficile fare meglio. Brutto il malinteso con Ankersen, ma la sua colpa è minima.

Goldaniga 5.5- All'esordio con la maglia del Genoa gioca bene i primi minuti e sfiora anche il gol. Poi cala come tutta la squadra. (dal 54' Ankersen 4-Entra per cercare di riprendere la partita ed invece regala il gol agli avversari).

Zapata 4.5- Si fa totalmente sovrastare da Cornelius, lui come tutta la difesa lascia troppo spazio agli avversari.

El Yamiq 4.5- Non riesce insieme a tutta la difesa ad arginare le avanzate avversarie.

Ghiglione 5.5- Prova qualche cavalcata senza alcun effetto, qualche buon inserimento.

Schone 5.5- Incaricato insieme a Radovanovic di gestire palla, non riesce mai a trovare la giocata pericolosa. (71' Jagiellow S.V)

Radovanovic 5- Gestisce palla stando molto basso, perde troppi palloni.

Lerager 5- Tanti lanci lunghi e palloni buttati.

Pajac 5- Si nasconde molto, di rilevante nella sua partita non c'è nulla.

Kouamé 6- Tante sponde per i compagni, non riesce a sfruttare la sua velocità.

Pandev 5.5- Non riesce a trovare molto spazio ed è costretto spesso a scendere molto per prendere palla (dal 46' Pinamonti 7- Entra benissimo segnando dopo sette minuti il gol del 4-1)

All. Andreazzoli 5- Nella partita che avrebbe dovuto allontanare le voce che riguardano l'esonero, riceve una sonora sconfitta. Sbagliato forse lasciare fuori dall'undici iniziale sia Sanabria che Pinamonti. Adesso la sua panchina traballa molto.

Arbitro: Valeri 6- Buona gestione del direttore di gara in una partita fisica ma non troppo difficile. Bene nella gestione dei cartellini.

TABELLINO

Parma-Genoa 5-1

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku (dal 75' Pezzella), Gagliolo; Kucka, Scozzarella (dal 61' Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (dal 12' Cornelius), Gervinho. A disposizione: Colombi, Alastra, Sprocati, Camara, Grassi, Brugman, Karamoh. All. D’Aversa

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga (dal 54' Ankersen), Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone (dal 71' Jagiello), Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev (dal 46' Pinamonti). A disposizione: Marchetti, Jardel; Barreca, Oliveira, Cassata, Agudelo, Sanabria. All. Andreazzoli

Arbitro: Paolo Valeri (sezione di Roma 2)

Ammoniti: 23' Radovanovic, 29' Scozzarella, 82' Kouame

Reti: 38' Kucka, 42' Cornelius, 46' Cornelius, 51' Cornelius, 52' Pinamonti, 78' Kulusevski