Milan-Lecce, Pioli sceglie Leao: bocciato Piatek!

MILAN LECCE PIATEK LEAO / Il primo Milan di Stefano Pioli senza Piatek. L'attaccante polacco, protagonista di un avvio di stagione negativo, parte dalla panchina. Il nuovo tecnico ha deciso di puntare su Leao prima punta.

Panchina anche per, conche torna nel tridente offensivo come con. Confermato il resto della formazione. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Rafael Leao, Calhanoglu. All. Pioli