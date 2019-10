ROMA PELLEGRINI/ In conferenza stampa post partita, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha detto della Roma: "Si vede che ha intrapreso una nuova filosofia, noi siamo stati attenti nel farli entrare in zona centrale. Senza Pellegrini e Dzeko perdono molto, Lorenzo è il giocatore ideale per Fonseca, in grado di agire fra le linee, ma questa è una cosa alla quale penseremo al ritorno". Sono chiare le parole dell'ex allenatore giallorosso che confermano ancora una volta la difficoltà della squadra di Fonseca senza il suo numero 7 in campo. Con Pellegrini infatti, la Roma ha messo a segno 12 reti in 7 partite, una media di 1,7 gol a partita.

Numeri elevati che assumono ancora più rilievo andando ad analizzare le sfide senza il giocatore giallorosso, 2 gol in 3 partite, 0,67 centri ogni 90 minuti. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Un netto calo dell'incisività della Roma senza Lorenzo Pellegrini che, fino alla partita contro il Lecce, aveva dimostrato la sua importanza in zona realizzativa fornendo sempre rifornimenti di assoluta qualità agli attaccanti, collezionando ben 4 assist. Inoltre, anche le occasioni latitano. Il numero 7 crea infatti una mole di gioco e di palle gol davvero significativa accelerando e rendendo molto più fluido il gioco di Fonseca, apparso un po' frammentato nelle ultime uscite.