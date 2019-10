JUVENTUS PJANIC SARRI / "Contro la Lokomotiv Mosca sarà una partita complicata, contro una squadra in forma. In Europa non bisogna mai sottovalutare nessuno, ricordiamoci com'è andata l'anno scorso contro lo Young Boys. Hanno già dimostrato di essere una buona squadra, ma per noi saranno importanti i tre punti per avvicinarci alla qualificazione". Archiviata la vittoria in campionato contro il Bologna, Miralem Pjanic carica la Juventus in vista del ritorno della Champions League.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il centrocampista bosniaco si è espresso così sulla massima competizione europea: "È ancora presto per individuare una favorita per la vittoria finale. Ci sono tante squadre che vogliono vincere la Champions e noi siamo tra quelle. Pensiamo a chiudere il girone al primo posto, poi vedremo".

Pjanic ha poi esaltato Sarri e Buffon: "Dal punto di vista personale, il mio sogno è quello di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Lavoro per questo. Poi il mio modo di giocare dipende anche dagli allenatori e Sarri ci chiede un tipo di calcio in cui io mi trovo molto bene. La squadra si esprime bene sul campo e io mi diverto, speriamo di continuare così. Buffon? La sua presenza è importantissima, sia nello spogliatoio che in campo. Ringraziamo sempre di avere un leader assoluto come lui, è il numero uno di tutti i tempi nel suo ruolo".