SAMPDORIA ROMA CAMPOS / La Roma non va oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria dell'ex Ranieri. Nuno Campos, vice dello squalificato Fonseca, ha analizzato così il match ai microfoni di 'Roma TV': "Oggi è mancato l'ultimo passaggio in diverse situazioni, non è il risultato che volevamo. Abbiamo fatto un possesso palla sterile, volevamo essere più incisivi.

Ma stiamo costruendo un progetto che richiede del tempo, siamo solo all’inizio".

Sull'espulsione di Kluivert: "Le ammonizioni mi sono sembrate strane, è difficile prendere un cartellino se si commette fallo di spalle". Infine, sugli infortuni di Cristante e Kalinic: "Cristante è rientrato dalla Nazionale con un fastidio al pube e valuteremo le sue condizioni nelle prossime ore. Per Kalinic invece si è trattato di una botta".