PARMA GENOA INFORTUNIO INGLESE / Gara subito in salita per il Parma di D'Aversa nel posticipo delle 18 contro il Genoa. Inglese ha infatti dato forfait per un infortunio alla caviglia in seguito ad un contrasto con El Yamiq.

L'attaccante ha provato a stringere i denti ma all'11' è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Dentro al suo posto.