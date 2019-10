PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-SPAL: Naingo-gol da urlo!

PAGELLE TABELLINO CAGLIARI SPAL / Giulini quest'estate ha fatto davvero le cose per bene: è un Cagliari da urlo e adesso la classifica è da super-big. Archiviata anche la pratica Spal con una prestazione convincente, ma la notizia di giornata è il ritorno di un motivatissimo Nainggolan: il siluro da 25 metri col quale porta in vantaggio i suoi dimostra la bontà dell'investimento estivo e restituisce a Maran un campione che servirà parecchio. E a proposito di ritrovati, applausi anche per il rientrante Faragò, che chiude i giochi nella ripresa.

Tabellino e voti Cagliari-Spal: bentornato Nainggolan!

Notte fonda per la, combattiva ma povera di idee, con una classifica che inizia a far paura.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 7; Faragò 7 (38′ st Klavan sv), Ceppitelli 6,5, Pisacane 6,5, Pellegrini 6; Castro 6,5 (1′ st Nandez 6,5), Cigarini 6,5, Rog 6.5; Nainggolan 7 (26′ st Ionita 6); Joao Pedro 6.5, Simeone 6.5. A disp. Rafael, Aresti, Birsa, Cerri, Oliva, Pinna, Ragatzu, Walukiewicz. All. Maran 7

SPAL (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 5,5, Vicari 6 (20′ st Cionek 5,5), Igor 5,5; Sala 5 (15′ st Valoti 6), Missiroli 5.5, Valdifiori 5,5 (33′ st Moncini sv), Kurtic 5, Reca 5,5; Floccari 5,5, Petagna 5. A disp. Letica, Gnagne, Felipe, Mastrilli, Murgia, Paloschi, Salamon. All. Semplici 5.5.

MARCATORI: 9′ pt Nainggolan, 22′ st Faragò.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6