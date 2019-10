SAMPDORIA ROMA RANIERI / Commentando il suo esordio sulla panchina della Sampdoria contro la Roma (gara terminata 0 a 0), Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Emozione? Non mi sembra, adesso mi vedete sempre commosso. Mi sto rinco***onendo (ride, ndr). Bertolacci? Gli ho detto 'gioca finché puoi, poi ti cambio'.

Avevo, altro buonissimo giocatore rientrato stanco dalle nazionali. Ho voluto esperienza e gioventù, sono rimasto soddisfatto. All'inizio lo volevo più in avanti, poi gli ho chiesto di stare più in protezione davanti alla difesa - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Io ne ho passate tante, per me è importante il campo. Dobbiamo tirarci fuori dalle diatribe, il resto non deve interessarci. Ci farebbe piacere una coesione, oggi i tifosi ci hanno spinto".