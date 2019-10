CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / Autore di una bellissima rete nella gara odierna tra Cagliari e Spal, Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro mandando un segnale all'Inter, ancora proprietaria del suo cartellino: "Restare a Cagliari? Questo lo saprai meglio di me. Io faccio il giocatore, sono qui con tanto entusiasmo e voglio fare qualcosa di importante a Cagliari - le sue parole a 'Sky Sport' - Bisogna vedere come va a finire quest'anno. Scelte nella mia vita ne ho fatte tante, scelte come quella di quest'anno perché no? Bisogna vedere come va a finire e gli investimenti che vuole fare il presidente. Poi a fine anno bisognerà si deciderà". Rispondendo al commento dei giornalisti alle sue parole, Nainggolan ha aggiunto: "Apertura di che? Lo sai meglio di me come bisogna parlare.

Qui bisogna sempre palrare bene senza massacrare gli altri (ride, ndr)".

IL CAGLIARI - "Il gol? Dovevo stare fuori area, è arrivata la palla e non ci ho pensato tirando - prosegue Nainggolan - Sono uno che si gode la vita ogni giorno, ho sempre felicità. Qui c'è un entusiasmo incredibile, stiamo facendo un campionato buono. Siamo messi bene, l'entusiasmo cresce. Lo dedico a mia moglie, è un momento particolare. Qui è come tornare a casa, già lo avevo detto che sono sempre stato bene qui, mi hanno sempre riconosciuto quello che ho fatto in campo. L'entusiasmo c'era dal primo giorno. Non abbiamo iniziato benissimo il campionato, quando arrivano giocatori nuovi non è facile. Ci stiamo divertendo, questo è quello che importa. Il presidente lo aveva detto che nell'anno del centenario voleva fare qualcosa di importante dopo investimenti importanti. Stiamo qui a ripagare la fiducia".