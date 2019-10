PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA ROMA / Partita che non decolla mai. Un pareggio a reti inviolate senza emozioni. Tre punti persi per la squadra di Fonseca ma un punto guadagnato per gli uomini di Ranieri. I giallorossi ripartono già in emergenza per la prossima sfida con il Milan, perdondo Cristante e Kalinic per infortunuio, insieme a Kluivert espulso per doppia ammoniszione. La Sampdoria priva di idee si preoccupa di contenere i giallorossi, sprazzi interessanti solo sul finire con la superiorità numerica. Neanche l'entrata di Dzeko riesce a smuovere il torpore in cui si trova la Roma.

SAMPDORIA

Audero 6 – Chiamato in causa solo per controllare un tiro potente di Pastore.

Bereszynski 6 - Giornata tranquilla vista la poca incisività di Kluivert.

Murillo 6 – Vita facile sia con Kalinic che con Dzeko. Senza ansie nel suo compito.

Colley 6 – Guida con attenzione la difesa fin dai primi minuti.

Murru 6 – Fino alla fine spinge sulla fascia senza troppa convinzione. Aiuta però in fase difensiva.

Rigoni 6 – La squadra spesso affonda dal suo lato. Più propositivo della coppia d’attacco, spinge ma con discontinuità. Dal 60’ Depaoli 6 – Entra subito con il giusto piglio. Ci prova con un gran tiro dalla distanza dopo una ribattuta della difesa romanista su calcio d’angolo.

Vieira 5,5 – Poco visibile nel centrocampo doriano. Va a sprazzi senza trovare la giusta via.

Bertolacci 6 – Grinta e voglia di riscatto. Rifinisce e si stacca dalla posizione centrale, sempre in movimento a tutto campo. Esce tra gli applausi. Dal 73’ Ekdal sv – inserito per dare sostanza al centrocampo per la spinta finale.

Jankto 5 – Sembra intimidito, non affonda sulla corsia esterna. Vaga in mezzo al campo senza meta.

Gabbiadini 5,5 – Corre per infastidire i difensori giallorossi in ripartenza, per il resto non si vede e viene contenuto da Smalling. Dal 65’ Bonazzoli 6 – Cerca gli inserimenti ma sbatte contro la difesa organizzata della Roma. Nei minuti finali con un sinistro potente chiama in causa Lopez.

Quagliarella 5,5 – Lotta con il giovane Mancini, ma la sue esperienza non ha la meglio sulla fisicità.

All. Ranieri 6 – Alla prima cerca di dare una nuova impostazione , poco il tempo in cui ha lavorato con la squadra. Conquista però un punto fondamentale per ripartire.

ROMA

Lopez 6 – Determinante sul sinistro di Bonazzoli. Presente quando viene chiamato in causa.

Spinazzola 5,5 – Ligio e ordinato.

Arriva tanto in fondo ma deve migliorare la fase finale, necessari i suoi cross, oggi mancanti.

Mancini 6 – Sbaglia poco. Riesce a contenere l’esuberanza di Quagliarella. Lento nel far ripartire la squadra.

Smalling 6,5 – Con sicurezza anticipa gli avversari e chiude gli spazi. Diagonali puntuali.

Kolarov 5 – Non una delle sue partite migliori. Impreciso, rischia le giocate in profondità ma con problemi di misura nei cross. Tanti errori, troppi.

Cristante sv – Si tocca l’inguine e dopo meno di dieci minuti è costretto a lasciare il campo. 8’ Pastore 6 – Prova qualche lancio lungo alla ricerca di Kalinc. Oggi registra della squadra ma anche trequartista. Bene anche in fase di non possesso. Sua l’unica palla gol del pomeriggio.

Veretout 6 – Bravo nei cambi di gioco, puntuale in interdizione.

Kluivert 4 – Si mette poco in evidenza. Si addormenta e sparisce, ogni tanto si desta dal sonnellino ma non concretizza. Doppio giallo, fallo molto ingenuo su Murru che gli costa caro.

Zaniolo 5,5 – Quando parte, prende posizione ed è difficile tenere il suo passo. Si spegne nella ripresa, tanta confusione nelle giocate che propone.

Florenzi 4,5 – Non nel suo ruolo abituale, risente della posizione che occupa in campo. Corre a vuoto ed è sempre fuori dalla manovra. Dal 73' Perotti sv

Kalinic 6 – Si mette in luce, ci prova e cerca di favorire gli inserimenti dei compagni. Più volte chiama il lancio lungo, prendendo posizione su Murillo e Colley. Sul finire del primo tempo anche lui abbandona il match per infortunio. 47’ Dzeko 5,5 – Con lui in campo la Roma cerca di velocizzare la manovra. Tiene la squadra alta, conquista e gioca un numero non indifferente di palloni.

All. Fonseca/ Campos 5 - Roma confusionaria senza gioco e senza schemi. Brutta da vedere.

Arbitro Maresca – Gestisce bene una partita poco entusiasmante, giusti i gialli e l’espulsione di Kluivert.

TABELLINO

SAMPDORIA(4-4-2): Audero ; Bereszynski , Murillo , Colley , Murru; Rigoni ( 6' Depaoli), Vieira, Bertolacci (73' Ekdal), Jankto ; Gabbiadini ( 64' Bonazzoli , Quagliarella. A disp. Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Ferrari, Regini, Barreto, Ekdal, Ramirez, Leris, Thorsby, Bonazzoli, Caprari, Maroni. All. Ranieri.

ROMA(4-2-3-1): Lopez ; Spinazzola , Mancini , Smalling, Kolarov; Cristante sv ( 8’ Pastore ), Veretout; Kluivert , Zaniolo, Florenzi ( 75' Florenzi) ; Kalinic ( 47’Dzeko). A disp.: Mirante, Fusato, Santon, Fazio, Juan Jesus, Cetin Antonucci. All. Fonseca.

Marcatori:

Arbitro: Maresca sez. di Napoli

Ammoniti: 5’ Vieira (S), 33’ Bertolacci (S), 43’ Mancini(R), 66’ Bereszynski (S)

Espulsi: 86’ Kluivert ( R)