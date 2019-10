SAMPDORIA ROMA DZEKO / Edin Dzeko in maschera durante Sampdoria-Roma, gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. Raduce da una frattura allo zigomo, il forte attaccante è costretto a giocare con una vistosa protezione per evitare di aggravare la sua situazione: clicca qui per restare aggiornato.

Così, quando è entrato in campo sul finire del primo tempo, i tifosi non hanno evitato di rilasciare commenti sui loro profili social: alcuni hanno criticato la forma della mascherina, che non sembra garantirgli una visione completa; altri, invece, hanno preferito commentare utilizzando l'ironia e paragonandolo a 'Batman' o 'Zorro'. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi: