SONDAGGIO JUVENTUS / Juventus prima in classifica, per i follower di Calciomercato.it è un tentativo di fuga scudetto per gli uomini di Sarri. Secondo il 43% dei votanti, per i bianconeri si tratta del primo tentativo di fuga a caccia dello scudetto.

Secondo il 36% però non sono affatto chiusi i giochi: l'resta pienamente in corsa per contendere il primato ai grandi rivali. E per il 21% non bisogna neppure escludere il, che ha collezionato qualche passo falso in questo inizio stagione, ma che può ancora competere per il primato in Serie A.