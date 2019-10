ROMA INFORTUNIO KALINIC / Continua la pioggia di infortuni, incredibile, in casa Roma. Dopo lo stop di Bryan Cristante, che ha abbandonato la sfida con la Sampdoria dopo appena sei minuti, si è fermato anche Nikola Kalinic.

L'attaccante, dopo uno scontro con Murillo, ha accusato un forte dolore al ginocchio. Dopo diversi tentativi per restare in campo, l'ex Atletico si è dovuto arrendere: non riusciva più a correre e, al suo posto, è dovuto entrare Edin Dzeko (con mascherina protettiva) durante il secondo minuto di recupero del primo tempo.

