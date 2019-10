CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED ALLEGRI / Massimiliano Allegriè il principale indiziato per sostituire Ole Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Oggi, i Red Devils, ospitano il Liverpool con una situazione di classifica pessima: sono appena nove i punti raccolti nelle otto giornate disputate finora.

, amministratore delegato del club, ha però provato a spegnere i rumors intorno al destino del tecnico: "Lasciatelo lavorare", ha dichiarato su 'United We Stand', "voglio pensare a lungo termine, farsi distrarre da obiettivi immediati può essere pericoloso per prendere decisioni importanti. Ole è stato ingaggiato con una visione a lunga scadenza, con la certezza che sarà vincente". Nonostante le difficoltà, quindi, Woodward crede che il norvegese sia l'uomo giusto: "Lo abbiamo preso perchè condivide la nostra visione". Allegri dovrà attendere. Almeno per ora.

