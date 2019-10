SAMPDORIA ROMA VOTI PRIMO TEMPO/Tanti errori per entrambe le formazioni, nessuna emozione e zero gol. La Roma già con la rosa ristretta per via degli infortuni, perde subito un pezzo in una zona del campo in cui scarseggiano le alternative. Fonseca ,che segue la squadra dalla tribuna, inserisce Pastore al posto di Cristante costretto ad uscire per un possibile stiramento. La Samp di Ranieri tiene bene il campo chiude gli spazi ma propone poco, la Roma invece è lenta e con poche idee.

TABELLINO

SAMPDORIA(4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Murillo 6, Colley 6, Murru6; Rigoni 6, Vieira 5,5, Bertolacci 6, Jankto 5,5 ; Gabbiadini 5, Quagliarella5. A disp. Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Ferrari, Regini, Barreto, Ekdal, Ramirez, Leris, Thorsby, Bonazzoli, Caprari, Maroni. All. Ranieri.

ROMA(4-2-3-1): Lopez 6 ; Spinazzola 6, Mancini 6, Smalling6, Kolarov 5,5; Cristante sv ( 8’ Pastore 6), Veretout 6; Kluivert 5,5, Zaniolo6, Florenzi 5,5; Kalinic 6 ( 47’Dzeko). A disp.: Mirante, Fusato, Santon, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Perotti, Pastore, Dzeko, Antonucco. All. Fonseca.

Marcatori:

Arbitro: Maresca sez. di Napoli

Ammoniti: 5’ Vieira (S), 31’ Kluiverti (R), 33’ Bertolacci (S), 43’ Mancini(R).

Espulsi: