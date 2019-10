DE ZERBI SASSUOLO INTER / "Giocavamo contro una grande squadra, dispiace perché abbiamo preso gol evitabili". Non nasconde il proprio rammarico Roberto De Zerbi, intervistato da 'Dazn' al termine della gara persa dal suo Sassuolo contro l'Inter.

"Il gol diha spostato la gara ma è stato un gol stupido, che non possiamo permetterci di subire. Fa piacere la reazione, dobbiamo giocare con quello spirito". De Zerbi vuole però un atteggiamento diverso: "I nostri giocatori hanno talento, ma bisogna mettere anche il sangue che è stato messo negli ultimi 20 minuti. Non possiamo mostrarlo solo nel finale, va messo sempre. Soprattutto quando i valori in campo sono diversi come oggi. Dobbiamo metterci più coraggio".