PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO INTER/ Un minuto di silenzio al Mapei Stadium per la dipartita di Giorgio Squinzi, poi sette gol in 90': è spettacolo fra neroverdi e nerazzurri. Lautaro è mattatore, insieme a Lukaku, con due doppiette a testa. La coppia d'attacco a disposizione di Conte funziona sempredi più, e l'argentino è il migliore in campo. Male invece il Sassuolo per gran parte della partita, ad eccezione di un buon Berardi. Poi l'ingresso di Boga però dà maggiore brillantezza e vivacità e la squadra di De Zerbi riesce quasi nel miracolo di acciufare l'insperato pareggio. Disastri in difesa, invece, per i padroni di casa. Mentre Conte dovrà lavorare soprattutto sula tenuta mentale dei suoi ragazzi: letteralmente crollati da metà ripresa, dopo il gol di Djuricic.

SASSUOLO

Consigli 6 - Quattro gol subiti, ma niente colpe da attribuirgli. Due li incassa dal dischetto, niente da fare.

Muldur 4,5 - Il rigore causato al 70' per intervento ingenuo ai danni di Barella è solo la ciliegina della partita colma di difficoltà che disputa. Non la vede praticamente mai: né in anticipo, né nell'uno contro uno. Dal 76' Toljan s.v.

Marlon 5 - Cintura in area Lautaro concedendo il fallo da rigore, valso il tris ad opera di Lukaku. In crisi perenne contro le due punte nerazzurre.

Peluso 5 - Lukaku lo fa cadere a terra al momento del raddoppio nerazzurro, perchè sul piano fisico il paragone è impietoso. Giornata di fatiche immani per l'ex bianconero.

Tripaldelli 5 - Un disastro, finale parte. Leggero sul primo gol di Lautaro, impreciso negli appoggi. Titubante. Il finale di gara comunque spinge anche lui a dare quel qualcosa in più.

Duncan 5,5 - Quando l'Inter attacca soffre. Ci capisce poco a tratti, nonostante ci provi a recuperare palla giocando d'anticipo. Meglio nella seconda frazione.

Magnanelli 5,5 - In affanno costante soprattutto nella prima parte di gara. Nella ripresa riprende quota anche in fase di appoggio. Perchè sul piano della corsa non è mai mancato il suo contributo.

Obiang 5,5 - Fatica non poco in fase di recupero del pallone. Mai presente in appoggio, De Zerbi lo sostituisce per tentare il tutto per tutto con l'inserimento di un giocatore offensivo. Dal 52' Boga 7 - Il suo ingresso contribuisce a cambiare la partita. Un gol che è un piccolo capolavoro di spavalderia e tecnica. E che fa sperare il Sassuolo nell'impresa.

Berardi 6,5 - Bello il gol del momentaneo pareggio, in cui beffa Biraghi piazzando un diagonale che fulmina Handanovic. Si vede a sprazzi poi, ma è chiaro che il suo contributo in questa stagione sta tornando ad alti livelli.

Caputo 6 - Bene soprattutto in fase di rifinitura, Giacomelli gli annulla un gol per fuorigioco: giusto. Non molto presente in zona gol, ma fa molto lavoro sporco.

Traoré 6 - Gestisce bene l'azione che porta al gol del momentaneo pareggio di Berardi. Autore tutto sommato di una buona gara, con qualche spunto sporadico. Contro questa Inter era difficile fare di più. Dal 66' Djuricic 6,5 - Realizza il gol che riapre inaspettatamente le danze poco dopo il suo ingresso. Il Sassuolo si carica, il merito è soprattutto suo.

All. De Zerbi 5 - Da elogiare è la reazione dei suoi ragazzi, che nonostante fossero sotto di tre gol hanno provato a rimontare fino alla fine, sfiorando il clamoroso colpaccio. Ma prima c'è da registrare una difesa da svarioni clamorosi, che di fatto fa dilagare l'Inter. Deve far fronte ad assenze importanti però.

INTER

Handanovic 6 - Tre gol incassati ma nessuna responsabilità per lui, che non trova collaborazione dalla sua difesa.

de Vrij 5,5 - Assist per il primo dei due gol di Lukaku, ma il merito va al 90% alla bella costruzione della punta belga.

Molle sul terzo gol realizzato dai neroverdi in particolare.

Bastoni 5,5 - Gioca titolare al posto di Godin, faticando non poco da metà ripresa. Viene anche ammonito.

Skriniar 6 - Il più lucido del terzetto difensivo, anche se il primo Skriniar ammirato in maglia nerazzurra rimane comunque distante da quello visto oggi.

Biraghi 5,5 - Sua la responsabilità sul gol di Berardi, anche perchè troppo leggero nel lasciare scivolare l'esterno neroverde alla conclusione defilata. Si fa vedere però in sovrapposizione.

Barella 6 - Un buon primo tempo il suo, poi il vistoso calo nella ripresa dove quasi sparisce, azione che porta all'ingenuo fallo da rigore di Muldur a parte. Un po' stanco forse, ma i dirimpettai del Sassuolo sembrano avere una marcia in più.

Brozovic 6 - Assist per il gran gol di Lautaro al 2', che comunque gode più che altro di merito da parte dell'argentino. Ad ogni modo fa girare bene il pallone, anche se quando c'è da soffrire fatica anche lui.

Gagliardini 5,5 - Libera Lautaro davanti a Consigli, ma l'attaccante si divora la rete del possibile raddoppio. Primo tempo tosto il suo, ma seconda parte della ripresa fatica.

Candreva 6,5 - Ampiamente ritrovato dopo la scorsa negativa stagione, anche se questa non è una notizia in realtà. Sempre propositivo: ha gamba e forza. Dal 73' Lazaro 5 - Solo danni dal suo ingresso in campo. Il cartellino giallo, la poca convinzione sui due gol del Sassuolo che di fatto riaprono una partita già ampiamente chiusa. Bocciato.

Lautaro 7,5 - A 2' dal fischio d'inizio porta già in vantaggio l'Inter con un gran gol. Si divora il secondo poco dopo, a tu per tu con Consigli, ma si rifà con il rigore del 4-1 appena prima di lasciare il campo a Politano. Nel mezzo una prestazione di spessore e altissimo tasso tecnico. Sta nascendo la sua stella. Dal 72' Politano 5,5 - Si vede poco lì davanti, anche perchè in quella fase è il Sassuolo a fare la gara.

Lukaku 7 - Fa un po' di fatica ad inizio gara, ma sale d'intensità col trascorrere dei minuti sino al momento in cui trova il gol spodestando Peluso in marcatura e beffando Consigli. Qualche minuto dopo realizza anche il rigore del tris salendo a quota 5 nella classifica marcatori. Fisicamente è incontrastabile. Dal 90' Vecino s.v.

All. Conte 6,5 - Vince, si, ma soffre tantissimo nel finale e quasi si fa recuperare una partita ampiamente chiusa con tre gol di vantaggio. L'Inter è una creatura che sa essere mostruosa dalla cintola in su, ma dietro balla ancora parecchio. Fa pensare anche la tenuta mentale dei suoi ragazzi, andati in palese difficoltà dal gol di Djuricic in poi.

Arbitro: Giacomelli 6,5 - Annulla un gol a Lautaro per una spinta precedente di Lukaku, e ci sta. Fa lo stesso con Caputo, pescato in posizione irregolare. Concede due calci di rigore all'Inter, giusti anche questi. Direzione buona la sua.

TABELLINO

Sassuolo-Inter 3-4

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur (dal 76' Toljan), Marlon, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Obiang (dal 52' Boga); Berardi, Caputo, Traoré (dal 66' Djuricic). A disp.: Romagna, Kyriakopoulos, Piccinini, Ghion, Locatelli, Raspadori, Defrel, Turati, Russo. All.: De Zerbi.

Inter (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Bastoni, Skriniar; Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Candreva (dal 73' Lazaro); Lautaro (dal 72' Politano), Lukaku (dal 90' Vecino). A disp.: Dimarco, Ranocchia, Godin, Borja Valero, Asamoah, Esposito, Berni, Padelli. All.: Conte.

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Marcatori: 2' Lautaro (I), 16' Berardi (S), 39' Lukaku (I), 45' Lukaku (I) (rig.), 71' Lautaro (I) (rig.), 74' Djuricic (S), 82' Boga (S)

Ammoniti: 24' Obiang (S), 40' Magnanelli (S), 42' de Vrij (I), 74' Muldur (S), 75' Lazaro (I), 91' Bastoni (I)

Espulsi: