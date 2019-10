Calciomercato Barcellona, addio Valverde? Indizio sul nuovo allenatore

CALCIOMERCATO BARCELLONA ALLENATORE KOEMAN / Il Barcellona potrebbe cambiare tecnico nella prossima stagione: sono tanti i rumors sul possibile erede di Ernesto Valverde, che non ha mai convinto i tifosi blaugrana, i quali gli rimproverano le umilianti rimonte subite contro Roma e Liverpool. Oltre alla suggestiva ipotesi Xavi, oggi è arrivato un indizio importante su un'altra pista: Ronald Koeman, infatti, vanta una clausola che gli consentirebbe di lasciare la Nazionale olandese dopo l'Europeo 2020, nel caso in cui arrivasse una chiamata del Barça.

La conferma è ufficiale, ed è arrivata dal ds olandese, nel corso del programma 'Good Morning Eredivisie' su Fox Sports. La clausola sarebbe valida solo per gli azulgrana, visto che Koeman "ha sempre affermato che vorrebbe allenare quel club un giorno". La volontà della federazione sarebbe quella di tenerselo stretto fino al Mondiale 2022, ma un altro tracollo europeo di Valverde (in scadenza nel 2020, ma con opzione per un'altra stagione) potrebbe avvicinarlo a realizzare il suo sogno.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!