SASSUOLO INTER VOTI PRIMO TEMPO/ Un minuto di silenzio al Mapei Stadium per la dipartita di Giorgio Squinzi, prima dello spettacolo sciorinato dalle due squadre nei primi 45'. Segna subito l'Inter con un gran gol di Lautaro, pareggia i conti il solito Berardi al 18' approfittando di una marcatura troppo leggera di Biraghi. Sembra scivolare via sul risultato di parità la prima frazione, ma Lukaku riporta in vantaggio i nerazzurri con un gol trovato grazie alla sua prorompenza fisica ai danni di Peluso. C'è ancora tempo per il rigore realizzato, sempre dall'attaccante belga, a causa di un fallo di Marlon su Lautaro. Un tris che taglia le gambe ai neroverdi, appena prima del duplice fischio di Giacomelli. Si fa difficile per il Sassuolo.

SASSUOLO

Consigli 6 -

Muldur 5,5 -

Marlon 5 -

Peluso 5 -

Tripaldelli 5 -

Duncan 6 -

Magnanelli 5,5 -

Obiang 5,5 -

Berardi 6,5 -

Caputo 6 -

Traoré 6 -

All.

De Zerbi 5,5 -

INTER

Handanovic 6 -

de Vrij 6 -

Bastoni 6 -

Skriniar 6 -

Biraghi 5 -

Barella 6 -

Brozovic 6,5 -

Gagliardini 6,5 -

Candreva 6,5 -

Lautaro 7 -

Lukaku 7,5 -

All. Conte 6 -

Arbitro: Giacomelli 6 -

TABELLINO

Sassuolo-Inter 1-3

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Obiang; Berardi, Caputo, Traoré . A disp.: Romagna, Kyriakopoulos, Piccinini, Toljan, Djuricic, Ghion, Locatelli, Raspadori, Defrel, Boga, Turati, Russo. All.: De Zerbi.

Inter (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Bastoni, Skriniar; Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Candreva; Lautaro, Lukaku. A disp.: Dimarco, Ranocchia, Godin, Borja Valero, Asamoah, Politano, Vecino, Lazaro, Esposito, Berni, Padelli. All.: Conte.

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Marcatori: 2' Lautaro (I), 16' Berardi (S), 39' Lukaku (I), 45' Lukaku (I) (rig.)

Ammoniti: 24' Obiang (S), 40' Magnanelli (S), 42' de Vrij (I)

Espulsi: