Sassuolo-Inter, nel primo tempo gol annullati a Lautaro e Caputo

SASSUOLO INTER GOL ANNULLATO LAUTARO CAPUTO / Subito grandi emozioni nel match tra Sassuolo e Inter: in 26 minuti sono arrivati quattro gol, due dei quali, però, annullati.

Dopo il vantaggio flash di, è arrivato il pareggio di, ma l'argentino al 26' ha nuovamente portato avanti i nerazzurri depositando in rete un cross di Candreva. Giacomelli, con l'aiuto del check del VAR, ha però cancellato la sua esultanza per un fallo di Lukaku su Peluso. Sei minuti dopo stessa sorte è toccata a, che ha battuto Handanovic nell'uno contro uno, partendo però in posizione irregolare. Le due decisioni sembrano corrette.