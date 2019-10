CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN PSG REAL MADRID / Tutti pazzi per Christian Eriksen che è sicuramente il parametro zero più ambito in vista della prossima estate di calciomercato. In Italia lo sguardo attento di Inter e soprattutto Juventus, ma anche all'estero non mancano le pretedenti. Da tempo infatti si parla di un forte accostamento al Real Madrid, a caccia di forze fresche in quella zona di campo.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' però ci sarebbe un'altra concorrente. Ilvorrebbe infatti operare il sorpasso nonostante i tanti calciatori già presenti in rosa a centrocampo. Il quotidiano britannico evidenzia infatti come i parigini sarebbero pronti anche a mettere sul mercato Paredes eper far posto ad Eriksen. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI