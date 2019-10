BARCELLONA REAL MADRID DATA / Il clima di enorme tensione che si vive in questi giorni in Catalogna, dove migliaia di persone protestano da ormai quasi una settimana contro la sentenza che condanna al carcere (pene tra 9 e 13 anni) i nove leader indipendentisti per il referendum del primo ottobre 2017, ha coinvolto anche lo sport.

Una decisione inevitabile: la sfida ha un pubblico di circa 600 milioni di appassionati in tutto il mondo e la possibilità che venisse sfruttata dai manifestanti per azioni forti (e magari violente) non poteva essere esclusa.

Domani verrà decisa la nuova data del match, e si attende una vera e propria battaglia tra Liga e federazione spagnola. L’organismo di Tebas aveva inizialmente proposto di invertire i campi, spostando la partita al Bernabeu il 26 ottobre, un’idea che non ha incontrato il favore né delle squadre né della stessa RFEF, secondo la quale avrebbe “alterato la competizione”.

La federazione ha concesso quindi questo weekend ai due club per trovare una nuova data che li mettesse d’accordo, e domani renderà ufficiale mercoledì 18 dicembre, giorno scelto da blancos e azulgrana. Caso chiuso, quindi? Niente affatto.

LaLiga, infatti, ha intenzione di portare tutti in tribunale. Il presidente Javier Tebas, facendo riferimento a una legge del 2015, ricorda alle parti che spetta alla stessa lega scegliere la data di una partita rinviata per cause di forza maggiore, in quanto "ha il mandato legale per massimizzare i guadagni ottenuti attraverso la commercializzazione dei diritti tv di Primera e Segunda Division".

Il 18 dicembre, in realtà, era una data destinata alle partite di Coppa del Re, competizione che, chiaramente, passerebbe in secondo piano se disputata in contemporanea col Clasico. A meno di accordi in extremis nella giornata di domani, la questione Barça-Real promette ancora scintille.