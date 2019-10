MILAN LECCE TIFOSI CURVA / Il primo Milan di Stefano Pioli scenderà in campo questa sera a San Siro alle 20.45 per chiudere il quadro delle gare domenicali di Serie A. Match molto importante per i rossoneri a caccia di vittorie preziose utili ad aprire al meglio il nuovo ciclo con l'ex allenatore di Inter e Fiorentina.

Il tutto avverà però in un clima non troppo favorevole come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' che ha evidenziato come il Milan dovrà giocare per novanta minuti senza cori, incitamento e tifo accanito. Silenzio assordante previsto questa sera a San Siro per tutti i novanta minuti, siccome èprevisto un vero e proprio sciopero del tifo della Curva Sud che durerà per l'intero incontro con tanto di striscioni pronti a chiarire il messaggio.

Al di là del clima di contestazione per Milan-Lecce sono comunque previsti ben 48mila spettatori, 2700 dei quali di fede leccese.