JUVENTUS BOLOGNA MOVIOLA DANILO PJANIC / Si continua a parlare parecchio di Juventus-Bologna, anticipo serale dell'ottava giornata di Serie A. Una sfida vinta dai bianconeri di Sarri non senza polemiche arbitrali quasi del tutto raccolte nell'episodio del tocco di mano di de Ligt ad una manciata di secondi dalla fine che ha scatenato le ire dei tifosi. Eppure nell'attenta analisi dell'ex arbitro Luca Marelli emergono ulteriori situazioni da rivedere per una moviola completa e corretta. Si parte al 9' con un contatto tra Bani e lo stesso de Ligt nell'area di rigore del Bologna non sanzionato dall'arbitro.

Come evidenziato dalle immagini Irrati osserva in prima persona l'azione giudicando il contatto non tale da portare al penalty, motivo per cui il Var di fatto non interviene. Si tratta quindi di un episodio al limite che avrebbe potuto portare comunque ad un calcio di rigore senza eccessive polemiche. Al 25' va poi analizzato il pareggio diche ha fatto infuriare Sarri. Bernardeschi tenta di liberare l’area in girata cadendo a terra dopo un contatto con Svanberg. Un fallo evidente che seppur avvenuto parecchio prima del gol rimane irregolare.

Ulteriori polemiche arrivano infine sul 2-1 di Pjanic con lo stesso bosniaco che carica di spalla Mbaye facendolo carambolare in terra con Orsolini. Un contatto certamente falloso con un colpo tra spalla e schiena che avrebbe dovuto bloccare l'azione con seguente punizione per gli uomini di Mihajlovic. In questa situazione infatti il pallone è coperto da Mbaye e Pjanic non ha alcuna possibilità di contenderlo andando irrimediabilmente al fallo.