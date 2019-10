SAMPDORIA ROMA ALLERTA METEO / La gara tra Sampdoria e Roma sembrava a rischio a causa del maltempo galoppante su Genova e la Liguria in generale. Ieri però il comune del capoluogo ha deciso per la disputa regolare della partita attraverso una nota ufficiale.

La situazione va comunque monitorata costantemente e come sottolineato anche da 'Il Secolo XIX' dalla mezzanotte, la parte centrale della Liguria e l'entroterra della provincia di Savona sono entrate in allerta arancione con l'allarme che durerà per tutta la giornata di oggi. Il peggioramento importante è quindi previsto tra il tardo pomeriggio e l'inizio di lunedì con l'Arpal che potrebbe emettere ulteriori bollettini nel corso del giorno con nuove indicazioni anche per domani.

Per quanto riguarda Sampdoria-Roma la sfida delle 15 dovrebbe giocarsi regolarmente in quanto le condizioni meteo previste non esprimono criticità sufficienti da portare al rinvio dell'evento. Una nuova valutazione più chiara sarà fatta dalle 12.