MANCHESTER UNITED SOLSKJAER ALLEGRI / Manchester United in campo oggi contro il Liverpool in Premier League, match fondamentale per il destino del tecnico dei Red Devils Solskjaer. Ben 15 i punti di ritardo dalla vetta, soltanto due vittorie in campionato fin qui.

In conferenza stampa il norvegese ha spiegato: "Se pensassi di essere un peso per la squadra, mi farei da parte". Il momento della verità rischia di essere comunque la sfida con i 'Reds'. Massimilianoattende novità da Old Trafford, anche se non è l'unica pista inglese in atto per il tecnico livornese. Anche ilrimane ipotesi plausibile, senza dimenticare l', altra squadra di discreto lignaggio in difficoltà in questo momento.