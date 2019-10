Juventus-Bologna, Ibra-Mihajlovic: parla De Leo

JUVENTUS BOLOGNA DE LEO / Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa dopo la rocambolesca sconfitta di Torino del Bologna contro la capolista Juventus: "Prevale più il rammarico per la sconfitta perché non vogliamo mai accontentarci, è la mentalità che ci ha trasmesso Mihajlovic. Siamo stati coraggiosi, ci abbiamo provato fino alla fine: ci portiamo via questi aspetti positivi.

L'episodio di de Ligt? Non l'ho rivisto dopo la partita, però dal campo mi è sembrato un intervento quanto meno dubbio e che il braccio difosse largo. Avremmo voluto maggior tutela da Irrati, che andasse almeno a rivederlo al. Questo aspetto ci rammarica. Dialogo I? Il mister non ci ha parlato di questo. Riceve tanti messaggi in questa fase perché ovviamente lo merita, però su Ibrahimovic non mi ha fatto nessuna confidenza".