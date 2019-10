JUVENTUS BOLOGNA BUFFON / Un super Buffon: il portiere della Juventus ha salvato il risultato su Santander nel finale di gara contro il Bologna. Una parata che ha qualcuno ha fatto venire in mente quella sul colpo di testa di Zidane nella finale Italia-Francia del Mondiale 2006.

Intervento decisivo quello di questa sera che ha confermato come l'estremo difensore bianconero sia ancora in forma nonostante i 41 anni. Inevitabile che i tifosi abbino sottolineato la grande prestazione di Buffon che fino a quel momento non era stato particolarmente impegnato dagli avanti rossoblù e nulla aveva potuto sulla conclusione vincente di. La parata finale ha però riportato il portiere in prima pagina con i tifosi che sui social hanno applaudito l'ex capitano.