JUVE BOLOGNA DE LEO MIHAJLOVIC / Per il Bologna parla Emilio DeLeo. Il collaboratore di Sinisa Mihajlovic ha commentato il match che ha visto i rossoblu uscire sconfitti dallo Stadium: "Sinisa ha fatto i complimenti alla squadra, ci abbiamo provato fino alla fine.

Era rammaricato per alcune nostre incertezze in occasioni dei gol della- ammette ai microfoni di 'DAZN' - La squadra è stata capace di rialzare la testa e probabilmente meritavamo per quello che abbiamo mostrato"

CORAGGIO - "Sapevamo che avremmo sofferto ma abbiamo creato difficoltà agli avversari. Siamo stati ingenui nel subire gol e poi abbiamo sofferto ma con i cambi ci siamo rialzati. Cambi tardivi? Mettere un altro attaccante può farti perdere degli equilibri, non è mai facile... Usciamo comunque a testa alta"

MIHAJLOVIC - "Ha creato un rapporto speciale con il gruppo e la piazza. Non abbiamo paura di nulla, ci sta dimostrando che non ci sono imprese impossibili"

RIGORE - "Non l'ho rivisto, il braccio è largo ma posso dire che sarebbe stato meglio se lo andava a rivedere. Avremmo gradito se si fosse comportato in questa maniera"