SERIE A LAZIO ATALANTA PAGELLE / Girandola di emozioni allo stadio 'Olimpico' nella gara di Serie A tra Lazio e Atalanta. Con grande determinazione, i ragazzi di Inzaghi hanno rimediato a un brutto primo tempo conquistando il pareggio in pieno recupero grazie a un rigore segnato da Immobile. Calciomercato.it propone pagelle e tabellino del match:



LAZIO

Strakosha 5 - Reattivo tra i pali, anche con l’aiuto dei piedi. Incolpevole sul primo e sul terzo gol, potrebbe fare molto di più sul secondo.

Luiz Felipe 4,5 - Superficiale in fase di costruzione. Appare quasi sempre in difficoltà nelle marcature.

Acerbi 5,5 - Non è il solito baluardo e la difensa ne risente. Non molla fino al triplice fischio.

Radu 5 - Fa quello che può, ma non basta. In confusione come Acerbi e Luiz Felipe. Termina il match con i crampi. Dal 78’ Caicedo 5,5 - Inzaghi lo butta nella mischia.

Marusic 5 - L’allenatore lo manda in campo al posto di Lazzari, che accusa un problema nel riscaldamento. Prestazione incolore, rimedia anche un giallo. Dal 46’Patric 5,5 - Non incide nell’economia dell’incontro, ma fa meglio di Marusic.

Milinkovic 5,5 - Ha voglia di mettersi in mostra e si vede, ma non riesce a fare la differenza. Dopo il 2-3 prende fiducia.

Parolo 4 - Prova a sostituire Leiva senza successo. Arriva spesso in ritardo sul pallone. Viene preso in contrattempo il occasione del gol di Muriel. Insufficiente. Dal 46’ Cataldi 7 - Nonostante entri sul 3-0 per l’Atlanta, prova a mettere ordine e ci riesce. Gioco semplice ed idee chiare.

Luis Alberto 5,5 - Nel momento del bisogno si eclissa. Lontano parente del “Mago” ammirato lo scorso mese, si riaccende nel finale.

Lulic 5,5 - L’impegno c’è, l’efficacia meno. Fiato da vendere e nulla più.

Correa 6,5 - Giocoliere con il pallone tra i piedi. L’intesa con Immobile non va in avvio. Trova il gol del 2-3 con una prodezza.

Immobile 7,5 - Gara dai due volti. Si procura due rigori e li trasforma. Apre e chiude la rimonta.

S. Inzaghi 5,5 - La sua tattica attendista non porta frutti nel primo tempo. Nella ripresa, grazie ad Immobile e Correa, salva il risultato.



ATALANTA

Gollini 6 - Bene nelle uscite basse.

Non ha responsabilità sui rigori di Immobile e sul destro potente di Correa.

Toloi 6 - Attento nel gioco aereo, non commette ingenuità. Preciso.

Palomino 5,5 - Comanda il reparto con autorità, dimostrandosi all’altezza della situazione. Commette fallo su Immobile in area, causando il rigore.

Masiello 5 - Esperienza e personalità al servizio della squadra. Si perde Correa in occasione del 2-3. Dal Kjaer 72’ 6 - Tiene d’occhio gli attaccanti della Lazio, facendo valere il fisico.

Hateboer 7 - Vince il duello con Lulic sulla sua fascia. Si concede qualche affondo nella metà campo avversaria.

Pasalic 7 - Pecca di cinismo sotto porta, ma dispensa qualità e quantità in mezzo al campo. Dal 59’ De Roon 4,5 - Il suo ingresso in campo coincide con il miglior momento della Lazio. Suo il fallo da rigore su Immobile che porta al 3-3.

Freuler 6,5 - Si destreggia bene tra le maglie della Lazio. Le sue percussioni mettono paura.

Gosens 6,5 - Suo l’assist per il vantaggio di Muriel. Luiz Felipe non riesce a contenerlo.

Gomez 7 - Si abbassa e si alza a seconda della situazione. Spina nel fianco per la Lazio. Trova il gol del 3-0 che chiude i giochi già nel primo tempo.

Malinovskyi 7 - Sfugge più volte a Marusic e tenta l’affondo centrale. Sempre nel vivo del gioco. Prezioso.

Muriel 8 - Sigla il vantaggio con estrema freddezza. Fa doppietta direttamente su punizione. Non fa sentire l’assenza di Zapata. Dal 65’ Ilicic 6,5 - Non trova il gol, ma dà il suo contributo.

Gasperini 6 - Impartisce ad Inzaghi una lezione di calcio nel primo tempo. Butta all’aria una vittoria con i cambi.

Arbitro Rocchi 7 - Giusto assegnare i due rigori alla Lazio. Gestisce bene i cartellini.

Tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (dal 78’ Caicedo); Marusic (dal 46’ Patric), Milinkovic, Parolo (dal 46’ Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Alia, Bastos, Vavro, Jony, Lukaku, André Anderson, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello (dal 72’ Kjaer); Hateboer, Pasalic (dal 59’ De Roon), Freuler, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Muriel (dal 65’ Ilicic). A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Arana, Ibanez, Castagne, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

Note: Ammoniti: Marusic (L), Parolo (L), Radu (L), Milinkovic (L), Toloi (A), Gollini (A)

Reti: 22’, 27’ Muriel (A), 37 Gomez (A), Rig. Immobile (L), 69’ Correa, Rig. 90’+1’ Immobile (L)