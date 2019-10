JUVENTUS BOLOGNA RIGORE DE LIGT CAMORANESI / Episodio dubbio sul finale di Juventus-Bologna con un tocco di gomito di de Ligt che ha causato le proteste rossoblù.

Irrati e il Var hanno lasciato correre ma Camoranesi a 'DAZN' rivedendo l'intervento ha risposto così a Dilettache chiedeva un suo parere: "Non lo avevo rivisto. Così mi metti in difficoltà. Si poteva fischiare, come no. Alla fine ha deciso il VAR".