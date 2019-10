Juventus-Bologna, VAR allo scadere: de Ligt protagonista!

JUVENTUS BOLOGNA VAR / A pochi secondi dalla fine de Ligt ha rischiato grosso così come tutta la Juventus. Il difensore intervenendo malamente in scivolata ha fatto carambolare la palla sul gomito: dopo un breve consulto al VAR, gli arbitri hanno deciso di non confermare il rigore. La decisione presa farà discutere non poco soprattutto in virtù del nuovo regolamento. Il Bologna a fine partita ha contestato la decisione.

Il regolamento è molto chiaro: non è fallo se il calciatore tocca la palla con il braccio in appoggio e questo è attaccato al corpo. Contrariamente si assegna fallo se il braccio in appoggio è lontano dal corpo e se si tocca la palla con l'altro braccio, co quest'ultimo lontano dal corpo. Non è infrazione, inoltre, se il pallone che colpisce il braccio proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso