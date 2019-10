BOLOGNA JUVENTUS PJANIC / Allunga la Juventus che fatica per un'ora con il Bologna poi trova il gol vittoria con Pjanic: è il bosniaco a regalare tre punti preziosi alla formazione di Sarri, approfittando uno svarione della difesa rossoblù. I bianconeri partono meglio ad inizio gara e trovano la rete con il solito Ronaldo: conclusione sul primo palo e Skorupski sorpreso. La squadra di Mihajlovic (in panchina e applaudito dai tifosi di casa) non si abbatte e comincia ad attaccare con maggior convinzione: il gol arriva poco dopo con una conclusione da lontano di Danilo. All'intervallo si va in parità ma nella ripresa la Juventus alza i giri e occupa la metà campo avversaria.

Grandi occasioni non arrivano, fin quando la difesa del Bologna non pasticcia conche regala a Pjanic l'assist per il 2-1. Il nuovo vantaggio alleggerisce i bianconeri che iniziano a macinare gioco e occasioni: Skorupski salva come può su Ronaldo,. Nel finale poi succede di tutto: proteste per un tocco di mano di de Ligt, traversa di Santander e super parata di Buffon. Il risultato non cambia: Juve-Bologna 2-1

JUVENTUS-BOLOGNA 2-1: 19' Ronaldo (J), 26' Danilo (B), 54' Pjanic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 22 punti; Inter 18; Atalanta* 17; Napoli* 16; Roma e Lazio* 12; Cagliari e Fiorentina 11; Torino 10; Verona*, Bologna*, Parma e Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal e Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3

* una partita in più