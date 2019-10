JUVENTUS BOLOGNA PAGELLE TABELLINO / Recupero rocambolesco nel match tra Juventus e Bologna, con Buffon che salva al 93' la squadra bianconera dalla rovesciata del neo-entrato Santander. Lo stesso attaccante ospite qualche secondo prima aveva colpito la traversa. Il solito Cristiano Ronaldo con il sigillo numero 701 in carriera aveva portato in vantaggio i campioni d'Italia, a cui risponde Danilo con un eurogol sotto l'incrocio. Ad inizio ripresa è Pjanic a riportare avanti l'undici di Sarri, con Skurupski che a più ripresa nega la rete del tris alla Juve. Ma la formazione di Mihajlovic - stasera tornato in panchina - non molla e spaventa l''Allianz Stadium'.

JUVENTUS

Buffon 7,5 - Spettatore non pagante, fino al 93': miracoloso l'intervento su Santander che consegna la vittoria ai suoi.

Cuadrado 6,5 - Solito pendolino sulla fascia: scatti, finte e cross a ripetizione. Qualche distrazione in fase difensiva.

Bonucci 6,5 - Regge l'urto con il guizzante Palacio. Governa la difesa: altra prestazione senza macchie per il capitano.

De Ligt 5,5 - Tante incertezze nel primo tempo, soffre la velocità di Palacio. Cambia registro nella ripresa, ma rischia moltissimo nel recupero.

Alex Sandro 6,5 - Orsolini è un brutto cliente. Il brasiliano limita i danni e in fase offensiva si produce in blitz degni del miglior Douglas Costa.

Khedira 6,5 - Appoggia con costanza l'azione, oltre al solito lavoro oscuro in mediana. Skorupski gli risponde da campione su un bel destro ad inizio ripresa (61' Bentancur 5,5 - Non benisismo, sbaglia qualche appoggio di troppo).

Pjanic 7,5 - Ricama e cuce, bussola della Juventus sarriana. I suoi tocchi felpati deliziano lo 'Stadium'. E poi, non è un dettaglio, è ancora decisivo: suo il destro da biliardo che consegna i tre punti alla 'Vecchia Signora'.

Rabiot 6 - Inizio ancora balbettante, rallenta troppo la manovra bianconera. Dopo l'intervallo sale di tono: applausi dello 'Stadium' per un'accelerazione sulla sinistra che per poco non regala il raddoppio a Bernardeschi (72' Matuidi 6 - Polmoni per la lotta finale).

Bernardeschi 6,5 - Sonnacchioso nella prima mezz'ora, alza i giri del motore al rientro in campo al ritorno in campo dopo il thè. Da apprezzare le sue galoppate nel cuore della trequarti bolognese.

Cristiano Ronaldo 7,5 - Non si fa attendere per la firma numero 701, bruciando la difesa ospite e Skorupski. Sempre nel vivo del gioco, serve anche assist al bacio anche per i compagni. Il portiere polacco gli nega per due volte la doppietta personale.

Higuain 6,5 - Si danna l'anima su ogni pallone, preziosissimo in appoggia a Ronaldo e ai centrocampisti. Non va a segno anche per merito di Skorupski. (82' Dybala s.v.).

Allenatore: Sarri 6,5 - Sesta vittoria di seguito tra campionato e Champions, anche se stavolta la sua Juve si concede qualche brivido di troppo.

Ronaldo, Pjanic e Buffon gli consentono di staccare momentaneamente a +4 la rivale Inter in classifica.

BOLOGNA

Skorupski 7,5 - Ronaldo lo fulmina dopo pochi minuti. Si riscatta con quattro grandi interventi sullo stesso Cristiano (due volte), Khedira e Higuain.

Mbaye 5,5 - Quando Ronaldo lo punta son dolori. Ha il merito però di pizzicare di testa il pallone che Danilo poi trasforma in oro.

Danilo 6,5 - Rete da cineteca, quasi a voler rispondere a CR7 dopo il vantaggio del portoghese. Ma nella sua area non sempre è pulito.

Bani 5,5 - Nella prima frazione concede poco ad Higuain. Quando la Juve apre il campo va in difficoltà.

Krejci 6 - Bel duello con Cuadrado, che inevitabilmente lo mette alle strette. Salva un gol fatto anticipando Bernardeschi.

Poli 6,5 - Macina chilometri, va a mordere le caviglie a chiunque in mezzo al campo. Scarica un po' le batterie nell'ultima porzione di gara (82' Dzemaili s.v.).

Svanberg 6 - Timido nella palla che Ronaldo gli ruba per l'1-0 bianconero. La cattiveria, sportiva, comunque non manca davanti a colleghi ben più blasonarti come Pjanic (80' Skov Olsen s.v.).

Orsolini 6,5 - Primo tempo frizzante, dà imprevedibilità alla manovra del Bologna. Serve un pallone col contagiri per Palacio, meno intraprendente invece dopo l'intervallo. Spreca un'occasionissima nel finale.

Soriano 5 - Partita anonima, senza squilli. Pasticcia sulla trequarti: partita da dimenticare.

Sansone 5 - Un paio di spunti interessanti, senza mettere però in difficoltà la retroguardia di casa. Colpevole sul 2-1 di Pjanic (80' Santander 6,5 - Sfiora per due volte il colpaccio in un recupero a dir poco rocambolesco).

Palacio 6 - Nei primi 45' di gioco è il migliore del Bologna con Danilo e Orsolini. Crea più di un grattacapo a de Ligt, prima che l'olandese gli prenda le misure.

Allenatore: Mihajlovic 6,5 - Bologna coraggioso, come del resto il suo allenatore. Skorupski tiene in vita i rossubli, che però non demordono e ci credono fino alla fine.

Arbitro: Irrati 5 - Tanti dubbi nel recupero sull'intervento di de Ligt. Ma anche prima non è perfetto.

TABELLINO

Juventus-Bologna2-1

20' Cristiano Ronaldo; 26' Danilo (B); 53' Pjanic

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (61' Bentancur), Pjanic, Rabiot (72' Matuidi); Bernardeschi; Higuain (82' Dybala), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Emre Can, Rugani, Demiral. Allenatore: Maurizio Sarri

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg (80' Skov Olsen), Poli (82' Dzemaili), Soriano; Sansone (80' Santander), Palacio, Orsolini. A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Skov Olsen, Corbo. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Irrati (sez. Pistoia)

Var: Fabbri

Ammoniti: Sansone (B), Rabiot (J), Bentancur (J), Danilo (B), Bani (B)

Espulsi:

Note: recupero 0' e 3'; spettatori 40.461