JUVENTUS BOLOGNA VOTI PRIMO TEMPO /Danilo s'inventa un gol da cineteca e risponde a Cristiano Ronaldo dopo il primo tempo di Juventus-Bologna. La formazione di Mihajlovic reagisce subito alla prodezza del fuoriclasse portoghese, che con un destro al fulmicotone aveva firmato il momentaneo vantaggio bianconero, per il sigillo numero 701 in carriera. Incerto de Ligt, ancora balbettante Rabiot in mediana con il francese preferito al connazionale Matuidi da Sarri.

Nelle fila del Bologna intrapendentenella batteria dei trequartisti dietro Palacio.

JUVENTUS

Buffon 6

Cuadrado 6

Bonucci 6

De Ligt 5,5

Alex Sandro 6

Khedira 6

Pjanic 6,5

Rabiot 5,5

Bernardeschi 6

Cristiano Ronaldo 7

Higuain 6

Allenatore: Sarri 6

BOLOGNA

Skorupski 6

Mbaye 6

Danilo 7

Bani 6

Krejci 6

Poli 6,5

Svanberg 5,5

Orsolini 7

Soriano 5,5

Sansone 6

Palacio 6,5

Allenatore: Mihajlovic 6,5

Arbitro: Irrati 6

TABELLINO

Juventus-Bologna (parziale al 45')

20' Cristiano Ronaldo; 26' Danilo (B)

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Dybala, Emre Can, Rugani, Demiral, Bentancur. Allenatore: Maurizio Sarri

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Poli, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Santander, Skov Olsen, Corbo, Schouten, Dzemaili. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Irrati (sez. Pistoia)

Var: Fabbri

Ammoniti: Sansone (B), Rabiot (J)

Espulsi:

Note: