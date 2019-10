JUVENTUS BOLOGNA RONALDO / La Juventus e Andrea Agnelli celebrano l'ennesimo record di Cristiano Ronaldo.

Prima del fischio d'inizio dell'anticipo di campionato contro il, il presidente bianconero ha consegnato al fuoriclasse portoghese una maglia bianconera con il numero 700 per omaggiare il traguardo di marcature raggiunto dal cinque volte Pallone d'Oro lunedì scorso in Nazionale nel match con l'. L''Allianz Stadium' ha tributato un'ovazione a 'CR7'. Poco prima premiato anche Pauolo, scelto dai tifosi come il miglior giocatore bianconero del mese di settembre.