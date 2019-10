CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC ANCELOTTI / Col sorriso sulle labbra Carlo Ancelotti ha rilasciato a Sky Sport parole al miele per Zlatan Ibrahimovic.

Parole che lasciano sognare i tifosi del Napoli: "Operazione Ibra già partita? No, lo chiamo stasera - ammette - Gli dirò che siamo qui ad aspettarlo. Se può fare la differenza in Serie A? Lo seguo sempre con affetto, in Mls è sempre stato decisivo. Domani dopo averlo chiamato vi dirò cosa ci siamo detti