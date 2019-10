PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-VERONA: si sblocca Milik

PAGELLE TABELLINO NAPOLI VERONA / Un gol per tempo, così Arek Milik batte il Verona, ritrova il sorriso e lo restituisce anche al Napoli di Carlo Ancelotti, dopo due settimane di voci e critiche. Il Verona di Juric, che pure fa ottime cose nel primo tempo, si scioglie poco prima dell'intervallo visto il gol del polacco e non riesce mai ad impensierire gli avversari nella ripresa. In miglioramento Insigne e Allan, ottime prove di Fabián, Callejon e Meret tra i pali. Juric si aspettava di più da Veloso, tradisce anche Stepinski, mai pericoloso.

NAPOLI

Meret 7 - Bellissimo il triplo intervento con cui nega al Verona il gol nel primo tempo.

Malcuit 6 - Quasi a sorpresa, fa il suo compito senza strafare

Koulibaly 6,5 - Ancelotti può schierarlo dopo la squalifica e torna leader della difesa. Ammonizione meritata.

Manolas 6,5 - Poca forma, molta sostanza come sempre. Copre sempre le spalle ai compagni.

Di Lorenzo 6 - Non è facile giocare fuori ruolo, fa il massimo che può ma senza poter mai spingere.

Allan 6 - Fisicamente pronto, cerca anche il gol. In crescita.

Fabián 6,5 - Torna al centro della mediana, detta i tempi e serve l’assist per Milik. Si mette anche in proprio ma non trova la porta.

Callejon 6,5 - La sosta deve avergli fatto bene: padrone della fascia, si trova a sinistra quando dà il via all’azione che porta al vantaggio

Younes 6 - Finalmente una chance da titolare, parte bene ma può far meglio. Dal 65’ Zielinski 6 - Prova a dare la sterzata, sfiora il gol.

Insigne 6,5 - È il motore offensivo per tutto il match, agisce dietro Milik e prova a liberarlo quando può. Un numero tra tre avversari riscalda il San Paolo, c’è anche il suo zampino nel raddoppio. Dal 76' Mertens 5,5 - Si vede solo per l'ammonizione.

Milik 7,5 - Torna a sbloccarsi sei mesi dopo l’ultima volta. Quella volta contro il Chievo. Verona gli porta bene e allora ne approfitta con due gol. Aveva chiesto spazio, questo il motivo. Dal 81' Llorente sv

Ancelotti 6,5 - Il Napoli parte benissimo, poi tira il freno e non si sa perché. Il gol di Milik ha il merito di sciogliere il ghiaccio: il polacco aveva chiesto spazio, l’ha ottenuto e conquistato la fiducia.

Gli azzurri ritrovano il sorriso?

VERONA

Silvestri 5,5 - Regge l’urto fino al gol di Milik, ma ha poche colpe.

Rrhamani 6 - Juric punta su di lui all’ultimo minuto, ben coadiuvato a destra da Faraoni. Sfiora anche il gol di testa nel recupero.

Kumbulla 6,5 - Spesso preso in mezzo da Milik e Callejon, la sbriga come può e come sa.

Gunter 5 - Sbaglia in occasione del vantaggio di Milik.

Faraoni 5,5 - Costante spinta sulla fascia per poco meno di un’ora, cala nel secondo tempo.

Veloso 6 - Per uscire vivi dal San Paolo serviva maggiore manovra da parte sua.

Amrabat 5,5 - Si perde troppo spesso, ma ha il merito di essere sempre presente. Dal 80' Tutino 5,5 - Ha una chiara occasione, Malcuit lo ferma.

Lazovic 5,5 - Ammonizione evitabile, ma è da quel lato che fa bene il Verona nel primo tempo.

Pessina 5 - Si fa notare solo per una ripartenza nel primo tempo.

Zaccagni 5,5 - Il più attivo del tridente veronese nel primo tempo, svaria su tutto il fronte e prende la scena. Dal 52’ Salcedo 5 - Prova a crearsi spazio, ma il raddoppio azzurro complica le cose.

Stepinski 5 - Prova ad uscire dalla morsa di Koulibaly e Manolas ma senza troppo successo. Dal 60’ Di Carmine 5 - Ha l'occasione per riaprire il match, si spegne su Koulibaly.

Juric 5,5 - Dopo il primo quarto d’ora la squadra prende fiducia e mostra ottime cose. Meret gli nega il gol, poi lo svantaggio complica le cose. I cambi della ripresa cambiano poco, soccombe sotto i colpi di Milik.

Arbitro Sig. Piccinini 5,5 - Buona la gestione dei cartellini, giuste le decisioni con gli assistenti. Ma al Napoli, probabilmente, manca un rigore nel primo tempo: poteva affidarsi al VAR.

TABELLINO

NAPOLI-VERONA 2-0

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Fabian, Allan, Younes (dal 65’ Zielinski); Milik (dal 81' Llorente), Insigne (dal 76' Mertens). All. Ancelotti.

A disp: Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Ghoulam, Mario Rui, Elmas, Gaetano.

Verona (3-4-2-1): Silvestre; Dawidowicz, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (dal 80' Tutino), Veloso, Lazovic; Zaccagni (dal 52’ Salcedo), Pessina; Stepinski (dal 60’ Di Carmine).

A disp: Berardi, Vitale, Henderson, Verre, Dawidowicz, Bocchetti, Danzi, Empereur, Adjapong.

Ammoniti: 4’ Koulibaly (N), 15’ Lazovic (V), 66' Faraoni (V), 90'+1' Mertens (N)

Espulsi: nessuno

Marcatori: 37’ e 68’ Milik (N)