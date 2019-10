JUVENTUS ATLETICO MADRID JOAO FELIX / Brutta notizia in casa Atletico Madrid. Nel corso della sfida del Wanda Metropolitano terminata 1-1 contro il Valencia, i 'Colchoneros' hanno dovuto rinunciare nei minuti finali a Joao Felix. Il giocatore portoghese ha infatti accusato un problema alla caviglia destra ed è stato costretto a lasciare il campo.

Felix non è più rientrato e l'Atletico ha disputato i minuti finali con un uomo in meno (parità numerica raggiunta poi dall'espulsione dial 91'). Una brutta notizia dunque per Diego: l'Atletico ha informato che il giocatore ha subito una forte torsione alla caviglia destra e prossimamente sarà sottoposto ad esami. Difficile a questo punto un suo impiego nella sfida di Champions League contro il, sarà da valutare se invece il talento lusitano riuscirà a recuperare per la sfida contro la, in programma tra oltre un mese, il 26 novembre.