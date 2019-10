CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED ZAKARIA / Denis Zakaria è il nuovo nome per il mercato dell'Inter. Il centrocampista svizzero di origini congolesi sarebbe uno dei profili che sta valutando la società nerazzurra per rafforzare la propria linea mediana. Il Borussia Mönchengladbach valuta 50 milioni di euro il giocatore e la concorrenza non manca: Tottenham, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Manchester United sono molto interessate al mediano classe 1996.

In particolare, sottolinea il 'Daily Mail', sarebbero proprio i 'Red Devils' uno dei club che più starebbero pensando al giocatore elvetico. Zakaria sarebbe infatti stato individuato come possibile rincalzo in caso di addio di Nemanja Matic, che piace proprio all'Inter o di Paul Pogba, sogno della Juventus, ma su cui preme sempre più il Real Madrid, visto anche l'incontro tra il centrocampista francese e il tecnico dei madileni Zinedine Zidane. Non è escluso dunque che, specialmente in caso di partenza di uno dei due giocatori, lo United possa affondare il colpo per l'ex giocatore dello Young Boys.