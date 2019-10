CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI / Ibrahimovic chiama il Napoli. Parlando del suo futuro, il forte attaccante ha mostrato apprezzamento per l'ipotesi campana: clicca qui per restare aggiornato. Così, analizzando la voce di mercato, il d.s.

azzurroha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sogno? E' motivo di grande soddisfazione, vuol dire che qualcosa abbiamo fatto in questi anni. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Ibra ha dimostrato tante volte grande afftto nei confronti di Carlo, ma noi in questo momento dobbiamo pensare al campo. Non pensiamo al mercato ma pensiamo a fare il massimo già da oggi. E' una partita importante, un ciclo difficile".