NAPOLI VERONA DI LORENZO / Tra i titolari del Napoli nella gara di oggi contro il Verona, Di Lorenzo ha rilasciato alcune parole nell'immediato prepartita: "Titolare nel Napoli e in Nazionale? Fa piacere quello che sto facendo, sono contento. Devo continuare a lavorare e a crescere.

E' una bella storia ma c'è ancora tanto da fare - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Oggi è una partita difficile da affrontare nel modo giusto. Come si vince? Capitano momenti dove magari non si riesce a giocare bene. Adesso abbiamo un ciclo di partite dure, siamo pronti. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. La disponibilità è alla base di tutto, cerco di dare il massimo in qualunque posto me lo chieda il mister".