SERIE A LAZIO ATALANTA IMMOBILE / "Ci prendiamo il secondo tempo e la reazione, però il primo tempo è stato inaccettabile". Va giù duro Ciro Immobile dopo il pareggio contro l'Atalanta ottenuto con una grande rimonta da 0-3 a 3-3.

Protagonista proprio il bomber dellacon una doppietta su calcio di rigore: "Dobbiamo giocare sempre come nella ripresa - ha aggiunto a 'Sky Sport' - All'intervallo, nello spogliatoio, le parole sono state poche, c'è stato molto silenzio ma ci siamo guardati negli occhi. Non c'era da abbassare la testa, ma da alzarla. Siamo entrati in campo motivati, poi è stato bravo mistera tenerci tranquilli senza alzare la voce. Rigore? Quello al novantesimo era pesante... Le parole del presidente Lotito? Deve essere così, abbinato alla tecnica ci deve essere il carattere. E' una cosa che non si allena, deve venire dai più vecchietti, così la partita non la perdi", ha concluso Immobile.