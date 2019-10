Lazio-Atalanta, furia Gasperini su Immobile: "Roba ridicola!"

LAZIO ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini innervosito dalle decisioni arbitrali durante Lazio-Atalanta. Il tecnico ha rilasciato alcune parole dopo il 3 a 3 odierno: "La squadra ha fatto una prestazione notevole e l'avrebbe fatta anche nel secondo tempo. La Lazio è stata rilanciata in qualche modo. Sul 3 a 2 abbiamo avuto l'occasione per cambiare la partita - le sue parole a 'Sky Sport' - Rilanciata da chi? Dal primo rigore, ormai sui rigori non si capisce più niente al minimo tocco. L'uno-due ha messo in difficoltà la squadra. Rigore? L'ho già rivisto e mi è bastato. Per chi ha giocato a calcio è abbastanza evidente. Ha fatto una passeggiata e poi è andato a terra. Fa un passo, poi un bel tuffo. Questa è una roba ridicola, si è sentito sfiorare e poi è andato.

Queste sono cose pesanti. Se mi parlate di calcio l'Atalanta è grande. Nel secondo rigore, Immobile mette il piede davanti a De Roon e gli impedisce di prendere il pallone. Va bene così, noi usciamo contenti. Queste sono furbate".

LA GARA - "C'è stata qualche opportunità della Lazio, non puoi azzerarla completamente in casa sua. Noi abbiamo avuto occasioni sia nel primo tempo che nel secondo. Gli episodi contano, noi abbiamo perso la Coppa Italia per un episodio. Sono le prestazioni che confortano. Vieni sul campo della Lazio, ti esprimi in questo modo e questo ti dà fiducia. Non si possono giocare i novanta minuti come il primo tempo. Dobbiamo tenerla un po' di più, dobbiamo essere più furbi. Ma questi episodi te li becchi contro e basta. Mi dispiace solo per i ragazzi, tre punti oggi ci stavano tutti".