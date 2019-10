SERIE A LAZIO ATALANTA / Spettacolo puro allo stadio 'Olimpico'. In campo, per l'ottava giornata di Serie A, sono scese Lazio e Atalanta. Primo tempo nettamente dominato dagli ospiti, autori di una prova meravigliosa concretizzata dalle reti di Muriel (doppietta) e Gomez. Nella ripresa, invece, è lentamente venuta fuori la squadra di Inzaghi che, dopo aver ottenuto la prima rete con Immobile su rigore, è subito riuscita a riaprire il match con un bel destro di Correa.

Nel finale, poi, Immobile ha conquistato un nuovo tiro dal dischetto riuscendo a battere, che ha solo toccato il pallone poi finito in rete. Smara beffa per Gasperini, che non riesce a raggiungere momentaneamente la Juve in vetta alla classifica.

Lazio-Atalanta 3-3: 23', 28' Muriel (A); 37' Gomez (A); 69', 92' Immobile (L); 70' Correa (L)

Classifica Serie A: Juventus 19 punti; Inter 18; Atalanta 17; Napoli 13; Roma e Lazio 12; Cagliari e Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma e Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal e Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3