Atalanta-Lazio, tracollo biancoceleste al 45': fischi all'Olimpico

ATALANTA LAZIO FISCHI OLIMPICO / Un'Atalanta devastante ha letteralmente cancellato dal campo la Lazio durante i primi 45 minuti della sfida in corso all'Olimpico.

Il marcatore segnava all'intervallo un umiliante 0-3 per i biancocelesti, firmato da una doppietta di(prima rete su assist di, seconda su tiro cross da punizione), e da un gol delUn match a senso unico, con i laziali incapaci di tentare una reazione: inevitabili i sonori fischi dei sostenitori locali presenti allo stadio, che hanno accompagnato i 22 in campo negli spogliatoi. La Dea, intanto, continua a sorridere: con questo trionfo si piazzerebbe al primo posto in Serie A, a pari punti con la Juventus.

