TOTTI MONDIALE CALCIO A 5 / Francesco Totti protagonista con la Nazionale italiana nel Mondiale di calcio a 5. Un'idea affascinante, lanciata dal presidente della divisione calcio a 5 della FIGC Andrea Montemurro su Calciomercato.it, e ribadita oggi su 'Radio Radio'.

"Lui ha un piede magico, rivederlo in Nazionale sarebbe una suggestione unica", ha dichiarato Montemurro, "avrebbe un ruolo da pivot, forse anche congeniale per le sue caratteristiche". Un'idea possibile grazie alle regole del gioco: "Avrebbe modo di riposare, visto che nel calcio a 5 le sostituzioni sono possibili in qualsiasi momento durante la partita". Un palcoscenico di tutto rispetto per la leggenda romanista: "Il Mondiale si trasmetterà in diretta tv, avrà enorme rilevanza e sono certo che Totti sarebbe pronto alla sfida, stimolante per uno come lui. Sono ottimista".

