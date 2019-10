PAULO FONSECA ROMA / Dopo aver archiviato un'annata decisamente deludente, la Roma quest'anno ha deciso di ripartire con un nuovo progetto, affidando le sue sorti a Paulo Fonseca. L'arrivo nella Capitale del tecnico portoghese, durante la sessione estiva di calciomercato, è stato accolto con estrema curiosità sia dai supporters giallorossi sia dagli amanti del calcio italiano. Il motivo è da rintracciare nella sua fama di essere un grande sostenitore del gioco offensivo, che prova a sfruttare la propensione in avanti dei calciatori per costringere gli avversari a rintanarsi nella propria metà campo.

Paulo Fonseca: biografia, titoli e carriera dell'allenatore della Roma

La sua preparazione è stata il frutto dei tanti anni trascorsi nel mondo del pallone. Per quanto riguarda il calcio giocato, la sua carriera di non è stata decisamente brillante. Nato in Mozambico il 5 marzo 1973 e trasferitosi in Portogallo durante l'infanzia, Fonseca è riuscito a entrare nel calcio dei professionisti vestendo le maglie di Barreirense, Leca, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ed Estrela Amadora.

E' stato proprio in quest' ultima compagine che l'allora difensore ha cominciato il suo percoso da allenatore, arrivando a guidare il Porto nella stagione 2013/2014, dopo essersi seduto sulle panchine di Dezembro, Odivelas, Pinhalovense, Desportivo das Aves e Pacos de Ferrerira. Lasciati i Dragoes dopo un solo anno ma con la vittoria della Supercoppa nazionale, la sua carriera ha avuto nuovo lustro dal 2 luglio 2015 in poi.

Paulo Fonseca, 4-2-3-1 e tanta voglia di fare gol: modulo e caratteristiche del gioco del tecnico portoghese

Arrivato alla guida del, Fonseca è riuscito a vincere una Coppa di Portogallo prima di volare in Ucraina il 31 maggio 2016, sponda. Lì Fonseca ha vinto tutto il possibile: tra il 2016 e il 2019 il classe '73 ha conquistato 3 campionati ucraini, tre coppe nazionali e una Supercoppa ucraina. Dal 1 luglio 2019 è il nuovo allenatore della Roma, club per il quale ha firmato un contratto fino al 2021.

Ciò che ha colpito dello stile di gioco delle squadre allenate da Paulo Fonseca è la costante ricerca della via del gol. Il tecnico lusitano infatti ha più volte ribadito in carriera l'importanza nel suo gioco della ricerca della finalizzazione in porta. Questo stile, incentrato sul 4-2-3-1, necessita obbligatoriamente di calciatori che siano in grado di gestire al meglio le proprie energie nell'arco dei 90'. A tal proposito i ruoli costretti spesso a fare gli straordinari sono quelli delle corsie esterne. Terzini e attaccanti di fascia infatti sono chiamati costantemente e coprire grandi spazi di campo: i primi hanno il compito di salire, fornendo lo scarico sugli esterni; i secondi hanno l'obbligo di dare una mano in fase difensiva e a chiamare il primo pressing sulla difesa avversaria. Il gioco a due-tre tocchi di palla è la chiave per riuscire a superare le linee avversarie, così come lo sono gli inserimenti dei centrocampisti. A chiamare gli schemi è spesso proprio l'allenatore portoghese, il quale fa del carisma una delle sue caratteristiche principali. A rendere poi Fonseca un personaggio decisamente istrionico c'è stata la celebre comparsa travestito da Zorro, nel dicembre 2017, vista la vittoria ottenuta sul Manchester City in Champions League.